Калужане направили гуманитарную помощь Первомайску

На днях из Калужской области направили очередную партию гуманитарной помощи подшефному городу Первомайск. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Сослан ТАКАЕВ.

В формировании груза приняли участие председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, руководитель Общественной палаты Оксана Милованова и глава администрации Ферзиковского района Алексей Волков.

Как рассказал Такаев, в Первомайск направили картофель, макароны и теплые вещи.

- Спасибо всем неравнодушным за помощь жителям Донбасса и всем нашим военным, - прокомментировал Сослан Такаев.

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