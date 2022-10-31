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Калужане направили гуманитарную помощь Первомайску

Опубликовано: 31.10.2022 14:15 0 380
Калужане направили гуманитарную помощь Первомайску

На днях из Калужской области направили очередную партию гуманитарной помощи подшефному городу Первомайск. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Сослан ТАКАЕВ.

В формировании груза приняли участие председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, руководитель Общественной палаты Оксана Милованова и глава администрации Ферзиковского района Алексей Волков.

Как рассказал Такаев, в Первомайск направили картофель, макароны и теплые вещи.

- Спасибо всем неравнодушным за помощь жителям Донбасса и всем нашим военным, - прокомментировал Сослан Такаев.

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Опубликовано: 31.10.2022 14:15 0 380
Тэги: такаев
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