Депутат Сослан Такаев принял участие в пленарном заседании Всемирного Русского Народного Собора

Депутат Законодательного Собрания Калужской области Сослан ТАКАЕВ принял участие в участие в пленарном заседании XXIV Всемирного Русского Народного Собора.

- Это ежегодное мероприятие посвящено актуальным проблемам православия, в современной истории России оно впервые прошло на фоне СВО, - рассказал Такаев.

Участники встречи собрались в храме Христа Спасителя. Среди собравшихся были руководители федеральных и региональных органов власти, духовенство, представители разных религиозных конфессий и общественности.

- Основной темой встречи стал тезис «Православие и мир в XXI веке», который тесно связан с национальной идентичностью и соборностью русского народа, - отметил депутат. - Основное внимание было уделено личности учителя, его роли в формировании будущего, национально-ориентированному патриотическому воспитанию.

Как отметил Такаев, во всех выступлениях прослеживается общая мысль — необходимость создания единого курса истории, в котором история России должна занимать центральное место, определяющее магистральные пути развития нашей страны.

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