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Министр здравоохранения призвал калужан носить шапки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.10.2022 12:14 9 1145
Министр здравоохранения призвал калужан носить шапки

В Калуге с понедельника похолодало, а министр здравоохранения региона Константин Пахоменко призвал жителей носить шапки.

- Врачи советует надевать шапку уже при пяти градусах выше нуля, если нет ветра, - заявил министр. - А детям при 10 градусах тепла. Капюшон может стать альтернативой при отсутствии холодного ветра. Но длинные волосы не спасут от общего переохлаждения, хотя могут защитить уши.

Пахоменко предупредил, что переохлаждение способствует развитию ангины, синуситов и даже невралгии, когда продувает открытые области лица. 

Напомним, девять лет назад носить шапки калужан призывал возглавлявший тогда область Анатолий Артамонов.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.10.2022 12:14 9 1145
Тэги: общество константин пахоменко
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