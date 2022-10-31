Калужская область заняла 48 место в рейтинге регионов по преступности

В рейтинге регионов России по уровню преступности Калужская область заняла 48 место. Такие данные в понедельник, 31 октября, опубликовало агентство «РИА Новости».

В январе-сентябре нынешнего года в регионе на каждые 10 тысяч жителей зафиксировали 112 преступлений. Это на 5,8% меньше, чем было год назад.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений за год снизилось на 6,5%.

Меньше всего преступлений в России, согласно этому рейтингу, происходит в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Больше всего – в Амурской области, республике Алтай и в Бурятии.

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