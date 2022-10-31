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В Калужской области скончался писатель Владимир Ильин

Дмитрий Ивьев , Фото: администрация Козельска.
Опубликовано: 31.10.2022 10:21 0 106
В Калужской области скончался писатель Владимир Ильин

На 73 году жизни скончался почётный гражданин Козельска, член Союза писателей России и Союза журналистов России Владимир Ильин. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

- Жителям Калужской области Владимир Борисович известен преждевсего как бывший главный редактор районной газеты «Козельск», в которую он вложил много сил и безусловного таланта, - говорится в сообщении правительства.

Ильин родился в Калуге. Сначала работал фрезеровщиком на Калужском заводе телеграфной аппаратуры. С 1975 года - в областной газете «Знамя», многотиражке «Турбинист», занимал должность ответственного секретаря в редакции газеты «К коммунизму» Перемышльского района, затем «Рассвет» Износковского района. В 1986 году окончил КГПУ им. К.Э.Циолковского. В Козельской районной газете работал с 1992 года, а в 1999 году возглавил редакцию.

Владимир Борисович - автор книг «Поколение победителей», «Да проявится лицо человека», «Русский императив», «Возвратись домой», «На жизненной дуге», «От любви не отрекаются», «В деревню я приехал снова», «К земле с поклоном», сборников «Над Жиздрой» и «На краю любви».

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Дмитрий Ивьев , Фото: администрация Козельска.
Опубликовано: 31.10.2022 10:21 0 106
Тэги: общество
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