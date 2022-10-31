Солдат из Калуги освобожден из плена

На минувших выходных с территории Украины в Россию вернулся рядовой из Калуги, ранее попавший в плен. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

По его словам, солдата доставили в Москву, где он пройдет медицинское и психологическое обследование.

- С родными военнослужащего я на постоянной связи, - рассказал Юрий Зельников. - Вся необходимая помощь будет оказана.

Министерство обороны России 29 октября сообщило о возвращении в Россию из плена 50 военнослужащих.

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