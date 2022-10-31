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В Калуге две двойни родились за неделю

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.10.2022 06:27 0 153
В Калуге две двойни родились за неделю

За неделю, с 24 по 29 октября, в Калуге родились 74 ребенка. Мальчиков было немного больше – 38 на 36. Об этом сообщили в городском загсе.

У двух калужанок родились двойни.

Среди редких имен в загсе отметили Стефана, Леона, Стефанию и Демьяна.

Также за последнюю неделю октября в Калуге сыграли 77 свадеб.

С начала 2022 года в Калуге родились 3354 ребенка, заключено 2458 браков.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.10.2022 06:27 0 153
Тэги: общество статистика дети
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