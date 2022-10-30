В Калуге появится памятник Ивану Ципулину

В субботу, 29 октября, в областной столице губернатор Владислав Шапша на улице Подвойского, напротив Усадьбы Ципулина, вместе с его потомками, жителями города, почетными гостями заложил камень на месте, где будет установлен памятник Ивану Ципулину.

- В 2025 году будем отмечать 200-летие Ивана Козьмича. Купца мецената, благотворителя, - отметил губернатор. - 4 раза он избирался городским головой Калуги. Много сделал для благоустройства губернской столицы, улучшения жизни простых горожан.

Ципулин также стоял у истоков образования местного отделения Императорского Православного Палестинского Общества. В этом году Обществу исполнилось 140 лет.

По этому случаю Калугу посетил Сергей Степашин - председатель Императорского Православного Палестинского Общества.

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