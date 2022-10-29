Трем калужским селам выделят из федерального бюджета 155 миллионов

Министерство сельского хозяйства России определил проекты развития сельских территорий на 2023 год.

Финансирование проектов будет осуществлено в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».



В общей сложности отобрано 142 проекта из 52 субъектов Российской Федерации, совокупный объем финансирования из федерального бюджета составит 18 миллиардов рублей.

В Калужской области новую жизнь получат объекты в Перемышельском и Куйбышевском районах.

В селе Калужская опытная сельскохозяйственная станция проведут ремонт школы, детского сада, построят универсальную спортивную площадку и установят уличные тренажеры.

В селе Мокрое Куйбышевского района отремонтируют общеобразовательное и дошкольного учреждений. Также приобретут машину для дома культуры.

Очистные сооружения появятся в селе Закрутое Куйбышевского района.

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