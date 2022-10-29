Новые владельцы калужского завода «Фольксваген» появятся в течение года

Как следует из отчета немецкого автоконцерна Volkswagen, компания продаст российские активы Scania, MAN и Porsche в течение года.

- В III квартале Porsche AG также рассматривала варианты своего присутствия на рынке России, включая продажу трех своих дочерних компаний в России независимому стороннему инвестору. С этой целью были активизированы переговоры о продаже с потенциальными заинтересованными покупателями, — говорится в отчете.

Как сообщают «Ведомости», ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что потенциальным покупателем калужского завода Volkswagen может стать компания из Казахстана.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.