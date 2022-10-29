Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Мобилизация История Калуги Статьи

В Калуге завершился форум «Наставник-2022»

Опубликовано: 29.10.2022 10:00 0 258
В Калуге завершился форум «Наставник-2022»

27 – 28 октября в Калуге прошёл педагогический форум «Наставник-2022».

125 молодых педагогов из Калуги и области побывали в Центре одарённых детей «Сокол», научились делать тематические подарки на мастер-классах по керамической мозаике, кинусайге, декупажу и декорированию, узнали об особенностях актёрской профессии.

Преподаватели театрального института имени Бориса Щукина провели с  молодыми педагогами занятия по технике речи и актёрскому мастерству, рассказали о правильном дыхании, интонациях и пластике.  

Участники на практике учились, как сделать школьные мероприятия увлекательными, интересными и ярко представлять их детям. Врачи Калужской областной больницы показали педагогам основные приемы оказания первой доврачебной помощи.

Еще одним состязанием для команд стало прохождение туристической тропы. Вместе с молодыми учителями на маршрут вышли депутаты Городской Думы.

На закрытии форума Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поблагодарил участников и организаторов и пожелал им успехов.

- Молодые педагоги с пользой провели эти два дня, получили новые знания и навыки, пообщались, обменялись опытом. Уверен, что они будут творчески подходить к своей работе, найдут новые интересные формы и методы обучения и воспитания нашей замечательной молодёжи. Не сомневаюсь, что у них всё получится, а работа в школе принесёт радость и удовлетворение! – подчеркнул Глава Калуги.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 29.10.2022 10:00 0 258
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Кредитная карта для автовладельцев
Новый формат мороженого покоряет рынок
Замена лобового стекла на грузовике

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru