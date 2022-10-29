Калужская область вошла в число лидеров по производству тепличных овощей

Объемы производства овощей защищенного грунта в России устойчиво растут. Об этом сообщает федеральное министерство сельского хозяйства.

На конец октября в теплицах выращено уже 1,25 миллионов тонн, что на 6,8% больше показателя за аналогичный период 2021 года. В том числе урожай огурцов составляет 725,4 тысяч тонн (+7,7%), а томатов – 502,9 тысяч тонн (+7,4%).

В число нескольких регионов-лидеров сегмента производства тепличных овощей вошла Калужская область.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.