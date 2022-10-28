Мобилизация завершена: в Калужской области ушли на фронт 2500 человек

В пятницу, 28 октября, министр обороны России доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации.

- Мероприятия по частичной мобилизации закончены. Установленное вами задание в 300 тысяч человек выполнено,— сказал Сергей Шойгу. - 218 тысяч находятся на полигонах, проходят подготовку. 82 тысячи человек находятся в зоне проведения СВО. Из них 41 тысяча задействована в боевых действиях.

По словам Сергея Шойгу, военкоматы теперь будут принимать только добровольцев и кандидатов на контрактную службу.

Напомним, что в рамках частичной мобилизации в Калужской области в армию планировалось призвать около 2500 человек.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша также заявил о завершении мобилизации.

- В соответствии с Указом Президента РФ выполнили все задачи по частичной мобилизации. Сегодня состоялась отправка последних групп, - написал Владислав Шапша. - Мобилизация в Калужской области завершена. С завтрашнего дня военкоматы будут набирать только добровольцев и контрактников.

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