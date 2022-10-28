Мобилизованные из Калужской области остались без смартфонов

В пятницу, 28 октября, губернатор Владислав Шапша побывал на полигоне в Курской области, где находится на подготовке около 200 мобилизованных калужан.

По словам главы региона, никаких бытовых неудобств у мужчин нет. Были лишь вопросы по телефонам, но запрет на современные гаджеты объяснили вопросами безопасности.

- Здесь, как и в других частях в приграничных регионах, более строгие, чем у нас меры безопасности, - рассказал Шапша. - Поэтому только кнопочные телефоны. Не у всех есть. Поможем. Кстати, поэтому сегодня пост без фото из части: правила для всех одни.

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