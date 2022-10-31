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Tele2 предлагает революционный продукт — конструктор мультиподписок

Опубликовано: 31.10.2022 10:00 0 118
Tele2 предлагает революционный продукт — конструктор мультиподписок

Оператор сделал подписку Mixx еще удобнее и выгоднее. Теперь пользователи могут настроить ее под свои потребности: выбирать и оплачивать только нужные им сервисы.

Продукт Mixx – новый для российского рынка подписок. оператор поддерживает интересы и образ жизни своих клиентов и делает подписку еще удобнее и выгоднее. Компания вновь подтвердила статус трендсеттера в телеком-отрасли и предложила новый формат популярного продукта. На рынке действует правило – подключая подписку, пользователь получает фиксированный набор услуг. При этом он вынужден платить за опции, которые ему не требуются. В Tele2 – другие правила: клиент при сборке подписки Mixx выбирает нужные сервисы и платит только за услуги, которые ему интересны. Абонент может полностью изменить состав подписки один раз в месяц бесплатно.

Оператор позаботился и о тех клиентах, которые не хотят самостоятельно настраивать подписку – они могут подключить готовый набор опций: S, M, L или Max. Стоимость подписки в зависимости от объема составит от 200 до 350 рублей в месяц. При первом подключении клиентам доступен бесплатный пробный период. Воспользоваться подпиской Mixx теперь могут абоненты других мобильных операторов, оплатив услугу банковской картой.

Среди привычных выгодных сервисов – видеоконтент от Wink, музыка «ВКонтакте» и дополнительные 50 Гб интернета ежемесячно. Кроме того, Tele2 добавила в подписку Mixx новые возможности: онлайн-кинотеатр Premier, антивирус Kaspersky, опции для геймеров, скидки в магазинах «Лента» и Lamoda, онлайн-фитнес, круглосуточную медицинскую помощь, курсы от ведущих образовательных платформ «Лицей», «Яндекс. Практикум», «Нетология», Lectr и других.

Полный список сервисов, которые входят в линейку подписок Mixx:

  • дополнительные 50 Гб интернет-трафика каждый месяц;
  • сервисы оператора: безлимит в соцсетях и мессенджерах, страховка от «сгорания» остатков минут и Гб, блокировка SMS-спама и рекламы, двойная защита от нежелательного контента;
  • сервисы VK Combo: музыка «ВКонтакте» без рекламы, фильмы и телеканалы от Wink, место в Облаке Mail.ru, скидки от «ЛитРес», VK Play Cloud, Skillbox, SkillFactory, «Учи.ру» и «Учи. Дома», «VK Капсула»;
  • скидка на покупку техники Xiaomi;
  • выгодный курс обмена минут на скидку на смартфоны Xiaomi;
  • скидка 10% в магазинах «Лента» и Lamoda;
  • повышенный кешбэк в программе лояльности «Больше»;
  • подписка на фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Premier;
  • доступ к каталогу более 200 000 электронных книг от «ЛитРес»;
  • дополнительные 5% к скидке по программе «Выгодно вместе»;
  • антивирус Kaspersky Internet Security на три устройства;
  • скидка 7% на обучение от «Яндекс. Практикум»;
  • скидка 7% на онлайн-курсы от «Нетология»;
  • аудиолекции по истории, литературе, психологии и другим темам от Lectr;
  • школьная программа и развивающие курсы «Лицей»;
  • онлайн-тренировки для дома от FitStars;
  • скидка 200 рублей на подписку на игры GamersBase Plus;
  • скидка 15% на почасовые тарифы на игры от VK Play Cloud;
  • участие в киберспортивных турнирах от Cyberhero;
  • круглосуточная медицинская помощь онлайн от «Доктис».

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Опубликовано: 31.10.2022 10:00 0 118
Тэги: новости компаний
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