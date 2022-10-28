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ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ EXEED VX – УЖЕ в официальном дилерском центре в Калуге

Опубликовано: 28.10.2022 15:32 0 301

EXEED объявил о выходе на рынок специальной серии внедорожника EXEED VX.  Новая комплектация флагмана бренда носит название President Limited Edition, и отличается дизайнерскими решениями в экстерьере и интерьере. Автомобиль получил новый эксклюзивный оттенок кузова – глубокий зеленый «Эмеральд», и уникальный пакет отделки экстерьера, включающий в себя лого EXEED в бронзовом цвете, декоративную накладку на бампер сзади и особый дизайн решетки радиатора с акцентными вставками.  

Салон внедорожника впервые отделан коричневой кожей с контрастной строчкой и кантом. EXEED VX Limited Edition также доступен в цветах кузова Титан (темно-серый) и Сагиттариус (черный).  

Другие обновления коснулись ряда опций, которые обеспечивают бескомпромиссный комфорт водителю и пассажирам. Переднее пассажирское сиденье регулируется со стороны второго ряда для обеспечения максимального комфорта пассажира сзади. Водительское сиденье регулируется в 12 направлениях, гарантируя удобное положение в самых дальних поездках.

Зимний пакет дополнен нагревательными элементами в спинках на двух рядах сидений. А заднее стекло и боковые стекла для второго и третьего ряда тонированы, усиливая ощущение приватности и уюта.

EXEED VX Limited Edition оснащен автоматической подножкой, которая облегчает посадку и высадку из автомобиля, что особенно актуально для представительниц прекрасного пола и детей.

Автомобиль предлагает широкий спектр бортовых гаджетов и зарядных слотов. Обновленные USB-разъемы дают возможность подключить не только устройства с традиционным Type A, который предназначен для зарядки и передачи данных, но и USB Type-C, что позволит заряжать любые смартфоны. Встроенный бортовой регистратор поможет записать и сохранить ключевые моменты поездки и не потребует использования громоздких внешних устройств и лишних проводов.

Стоимость новой комплектации составит 5 649 900. Автомобили уже доступны в официальном дилерском центре EXEED Центр Корс на Зерновой в Калуге на улице Зерновой, 19а. Подробная информация доступна на официальном сайте дилера korsgroup-exeed.ru

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Опубликовано: 28.10.2022 15:32 0 301
Тэги: рeклама
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