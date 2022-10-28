В Калужской области выявили более 500 гектаров зарастающих сельхозземель
Специалисты Россельхознадзора и МЧС выявили на территории Калужской области более 500 гектаров зарастающих сельхозземель. В пятницу, 28 октября, об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.
В сентябре и октябре обследования проходили в Медынском, Боровском и Малоярославецком районах, а также в пригороде Калуги.
Сельскохозяйственные земли зарастают сорняками, кустами и деревьями.
Ведомства потребовали от собственников участков устранить нарушения.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!