В Калужской области выявили более 500 гектаров зарастающих сельхозземель

Специалисты Россельхознадзора и МЧС выявили на территории Калужской области более 500 гектаров зарастающих сельхозземель. В пятницу, 28 октября, об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

В сентябре и октябре обследования проходили в Медынском, Боровском и Малоярославецком районах, а также в пригороде Калуги.

Сельскохозяйственные земли зарастают сорняками, кустами и деревьями.

Ведомства потребовали от собственников участков устранить нарушения.

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