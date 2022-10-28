В Калужской области пройдет массовая уборка на берегу Угры
Во вторник, 1 ноября, в селе Дворцы Дзержинского района запланирована массовая уборка на берегу Угры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Сбор намечен на 15:00.
Всех желающих ждут у памятного креста Великое стояние на Угре 1480 года.
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