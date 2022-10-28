В Калужской области вышла замуж 15-летняя девушка

За сентябрь в Калужской области заключили 750 браков. В пятницу, 28 октября, об этом сообщили в региональном загсе.

Средний возраст невесты - 31 год, жениха - 33 года.

Самой младшей невесте было 15 лет, самой старшей – 82 года. Женихам было от 18 до 86 лет.

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