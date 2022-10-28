Когда нужно сделать УЗИ

29 октября отмечается Всемирный день врача ультразвуковой диагностики.

Важен профессионализм

Сегодня без УЗИ в медицине не обойтись. Это уже привычное для нас исследование, наверное, каждый его делал. При этом очень важна квалификация врача ультразвуковой диагностики и его клинический опыт, потому что именно от него зависит расшифровка изображения на мониторе. Особенно это важно в экстренных случаях. Чтобы стать врачом ультразвуковой диагностики, надо закончить ординатуру или пройти специальную профессиональную переподготовку, а затем постоянно быть в курсе новых технических изменений, повышать практические навыки и в сроки проходить аккредитацию. Врачи УЗД могут провести исследование любого органа, найти патологию, новообразование, оценить его размеры, структуру, плотность, однородность, кровоснабжение и другие параметры.

Проведя УЗИ, врач ультразвуковой диагностики пишет заключение. А диагноз ставит лечащий врач, учитывая результаты всех назначенных клинико-­инструментальных обследований.

Новые возможности

Ультразвуковая диагностика — очень информативный метод. УЗИ помогает поставить точный диагноз, а затем следить за динамикой лечения. Преимущество этого метода в том, что он безопасный, безболезненный и быстрый: результат пациенту выдаётся сразу же. И если обследование для уточнения диагноза необходимо повторить, это не нанесёт вреда.

Возможности УЗИ постоянно увеличиваются. В последнее время в медицине произошёл мощный рывок в технике и программном обеспечении. На смену двухмерной визуализации пришла 3D и даже 4D. Появляются сенсорные ультразвуковые системы премиум-­класса, новые датчики и более быстрые технологии обработки изображения, оно делается более понятным. Используют даже искусственный интеллект. Многие современные аппараты оснащены специальным инновационным режимом — ​эластографией (соноэластографией), с помощью которой оценивается жёсткость (упругость) тканей внутренних органов. И, конечно, в наш цифровой век возможна запись исследования на флешку или другой носитель.

УЗИ помогает поставить точный диагноз, а затем следить за динамикой лечения.

Существуют и портативные модели ультразвуковых аппаратов, с помощью которых можно проводить исследование, не перемещая больного. Изображение выводится на экране смартфона или планшета. Это важно, если пациента трудно транспортировать.

Простота и безопасность

Ультразвуковая диагностика обладает многими преимуществами:

высокая информативность, простота и безопасность для пациента. Частоты и мощность ультразвуковых волн, применяемых при ультразвуковом исследовании, не вызывает патологий.

Возможность диагностировать патологии на ранних стадиях развития.

Возможность проводить наблюдение за состоянием пациента.

Отсутствие лучевой нагрузки.

Подходит для диагностики новорождённых.

Быстрое получение результатов.

Не требуется длительной подготовки перед исследованием.

Результат сохраняется в цифровом формате, его можно пересылать специалистам.

На заметку

Даже если вас ничего не беспокоит, один раз в год необходимо делать основные УЗ‑обследования, чтобы успеть выявить заболевание на ранней стадии.

Рекомендуется пройти:

УЗИ щитовидной железы. Особенно если вы постоянно ощущаете слабость, сонливость, зябкость или, наоборот, у вас возбуждённое состояние, тахикардия, потливость, комок в горле, проблемы с ногтями и волосами.

УЗИ сердца — ​оно покажет размеры сердца, нарушения работы клапанов, изменения в структуре тканей, особенности кровообращения.

УЗИ почек и мочевыделительной системы важно при повышенном давлении, проблемах с моче­испусканием, появлении примесей в моче, боли в области поясницы.

УЗИ молочных желез рекомендовано ежегодно делать женщинам до 40-летнего возраста, а также после 40 лет вместе с маммографией.

УЗИ органов малого таза используется для диагностики гинекологических проблем, беременности, при болях, тяжести и дискомфорте в области малого таза, кровянистых выделениях.

УЗИ предстательной железы и органов мошонки для мужчин — ​важное ежегодное обследование, с помощью которого можно определить воспалительные процессы, новообразования и другую патологию.

УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки) — важно вовремя обнаружить камни в желчных протоках, желчном пузыре, изменения тканей.

Как подготовиться к УЗИ

В некоторых случаях к обследованию нужно подготовиться.

Органы брюшной полости исследуют натощак. Поужинайте не позже 19–20 часов, если обследование делается утром. Если УЗИ назначено на вторую половину дня, утром допускается лёгкий завтрак (несладкий чай с печеньем).

При УЗИ желудка, мочевого пузыря, малого таза за 1,5 часа до исследования надо выпить 1–1,5 л воды.

УЗИ молочных желез выполняют в первую фазу менструального цикла (с 4-го по 10-й день).

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