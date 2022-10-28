Когда нужно сделать УЗИ
29 октября отмечается Всемирный день врача ультразвуковой диагностики.
Важен профессионализм
Сегодня без УЗИ в медицине не обойтись. Это уже привычное для нас исследование, наверное, каждый его делал. При этом очень важна квалификация врача ультразвуковой диагностики и его клинический опыт, потому что именно от него зависит расшифровка изображения на мониторе. Особенно это важно в экстренных случаях. Чтобы стать врачом ультразвуковой диагностики, надо закончить ординатуру или пройти специальную профессиональную переподготовку, а затем постоянно быть в курсе новых технических изменений, повышать практические навыки и в сроки проходить аккредитацию. Врачи УЗД могут провести исследование любого органа, найти патологию, новообразование, оценить его размеры, структуру, плотность, однородность, кровоснабжение и другие параметры.
Проведя УЗИ, врач ультразвуковой диагностики пишет заключение. А диагноз ставит лечащий врач, учитывая результаты всех назначенных клинико-инструментальных обследований.
Новые возможности
Ультразвуковая диагностика — очень информативный метод. УЗИ помогает поставить точный диагноз, а затем следить за динамикой лечения. Преимущество этого метода в том, что он безопасный, безболезненный и быстрый: результат пациенту выдаётся сразу же. И если обследование для уточнения диагноза необходимо повторить, это не нанесёт вреда.
Возможности УЗИ постоянно увеличиваются. В последнее время в медицине произошёл мощный рывок в технике и программном обеспечении. На смену двухмерной визуализации пришла 3D и даже 4D. Появляются сенсорные ультразвуковые системы премиум-класса, новые датчики и более быстрые технологии обработки изображения, оно делается более понятным. Используют даже искусственный интеллект. Многие современные аппараты оснащены специальным инновационным режимом — эластографией (соноэластографией), с помощью которой оценивается жёсткость (упругость) тканей внутренних органов. И, конечно, в наш цифровой век возможна запись исследования на флешку или другой носитель.
УЗИ помогает поставить точный диагноз, а затем следить за динамикой лечения.
Существуют и портативные модели ультразвуковых аппаратов, с помощью которых можно проводить исследование, не перемещая больного. Изображение выводится на экране смартфона или планшета. Это важно, если пациента трудно транспортировать.
Простота и безопасность
Ультразвуковая диагностика обладает многими преимуществами:
- высокая информативность, простота и безопасность для пациента. Частоты и мощность ультразвуковых волн, применяемых при ультразвуковом исследовании, не вызывает патологий.
- Возможность диагностировать патологии на ранних стадиях развития.
- Возможность проводить наблюдение за состоянием пациента.
- Отсутствие лучевой нагрузки.
- Подходит для диагностики новорождённых.
- Быстрое получение результатов.
- Не требуется длительной подготовки перед исследованием.
- Результат сохраняется в цифровом формате, его можно пересылать специалистам.
На заметку
Даже если вас ничего не беспокоит, один раз в год необходимо делать основные УЗ‑обследования, чтобы успеть выявить заболевание на ранней стадии.
Рекомендуется пройти:
- УЗИ щитовидной железы. Особенно если вы постоянно ощущаете слабость, сонливость, зябкость или, наоборот, у вас возбуждённое состояние, тахикардия, потливость, комок в горле, проблемы с ногтями и волосами.
- УЗИ сердца — оно покажет размеры сердца, нарушения работы клапанов, изменения в структуре тканей, особенности кровообращения.
- УЗИ почек и мочевыделительной системы важно при повышенном давлении, проблемах с мочеиспусканием, появлении примесей в моче, боли в области поясницы.
- УЗИ молочных желез рекомендовано ежегодно делать женщинам до 40-летнего возраста, а также после 40 лет вместе с маммографией.
- УЗИ органов малого таза используется для диагностики гинекологических проблем, беременности, при болях, тяжести и дискомфорте в области малого таза, кровянистых выделениях.
- УЗИ предстательной железы и органов мошонки для мужчин — важное ежегодное обследование, с помощью которого можно определить воспалительные процессы, новообразования и другую патологию.
- УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки) — важно вовремя обнаружить камни в желчных протоках, желчном пузыре, изменения тканей.
Как подготовиться к УЗИ
В некоторых случаях к обследованию нужно подготовиться.
Органы брюшной полости исследуют натощак. Поужинайте не позже 19–20 часов, если обследование делается утром. Если УЗИ назначено на вторую половину дня, утром допускается лёгкий завтрак (несладкий чай с печеньем).
При УЗИ желудка, мочевого пузыря, малого таза за 1,5 часа до исследования надо выпить 1–1,5 л воды.
УЗИ молочных желез выполняют в первую фазу менструального цикла (с 4-го по 10-й день).
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