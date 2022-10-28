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Когда нужно сделать УЗИ

Опубликовано: 28.10.2022 12:14 0 436
Когда нужно сделать УЗИ

29 октября отмечается Всемирный день врача ультразвуковой диагностики.

Важен профессионализм

Сегодня без УЗИ в медицине не обойтись. Это уже привычное для нас исследование, наверное, каждый его делал. При этом очень важна квалификация врача ультразвуковой диагностики и его клинический опыт, потому что именно от него зависит расшифровка изображения на мониторе. Особенно это важно в экстренных случаях. Чтобы стать врачом ультразвуковой диагностики, надо закончить ординатуру или пройти специальную профессиональную переподготовку, а затем постоянно быть в курсе новых технических изменений, повышать практические навыки и в сроки проходить аккредитацию. Врачи УЗД могут провести исследование любого органа, найти патологию, новообразование, оценить его размеры, структуру, плотность, однородность, кровоснабжение и другие параметры.

Проведя УЗИ, врач ультразвуковой диагностики пишет заключение. А диагноз ставит лечащий врач, учитывая результаты всех назначенных клинико-­инструментальных обследований.

Новые возможности

Ультразвуковая диагностика — очень информативный метод. УЗИ помогает поставить точный диагноз, а затем следить за динамикой лечения. Преимущество этого метода в том, что он безопасный, безболезненный и быстрый: результат пациенту выдаётся сразу же. И если обследование для уточнения диагноза необходимо повторить, это не нанесёт вреда.
Возможности УЗИ постоянно увеличиваются. В последнее время в медицине произошёл мощный рывок в технике и программном обеспечении. На смену двухмерной визуализации пришла 3D и даже 4D. Появляются сенсорные ультразвуковые системы премиум-­класса, новые датчики и более быстрые технологии обработки изображения, оно делается более понятным. Используют даже искусственный интеллект. Многие современные аппараты оснащены специальным инновационным режимом — ​эластографией (соноэластографией), с помощью которой оценивается жёсткость (упругость) тканей внутренних органов. И, конечно, в наш цифровой век возможна запись исследования на флешку или другой носитель.

УЗИ помогает поставить точный диагноз, а затем следить за динамикой лечения.

Существуют и портативные модели ультразвуковых аппаратов, с помощью которых можно проводить исследование, не перемещая больного. Изображение выводится на экране смартфона или планшета. Это важно, если пациента трудно транспортировать.

Простота и безопасность

Ультразвуковая диагностика обладает многими преимуществами:

  • высокая информативность, простота и безопасность для пациента. Частоты и мощность ультразвуковых волн, применяемых при ультразвуковом исследовании, не вызывает патологий.
  • Возможность диагностировать патологии на ранних стадиях развития.
  • Возможность проводить наблюдение за состоянием пациента.
  • Отсутствие лучевой нагрузки.
  • Подходит для диагностики новорождённых.
  • Быстрое получение результатов.
  • Не требуется длительной подготовки перед исследованием.
  • Результат сохраняется в цифровом формате, его можно пересылать специалистам.

На заметку

Даже если вас ничего не беспокоит, один раз в год необходимо делать основные УЗ‑обследования, чтобы успеть выявить заболевание на ранней стадии.

Рекомендуется пройти:

  • УЗИ щитовидной железы. Особенно если вы постоянно ощущаете слабость, сонливость, зябкость или, наоборот, у вас возбуждённое состояние, тахикардия, потливость, комок в горле, проблемы с ногтями и волосами.
  • УЗИ сердца — ​оно покажет размеры сердца, нарушения работы клапанов, изменения в структуре тканей, особенности кровообращения.
  • УЗИ почек и мочевыделительной системы важно при повышенном давлении, проблемах с моче­испусканием, появлении примесей в моче, боли в области поясницы.
  • УЗИ молочных желез рекомендовано ежегодно делать женщинам до 40-летнего возраста, а также после 40 лет вместе с маммографией.
  • УЗИ органов малого таза используется для диагностики гинекологических проблем, беременности, при болях, тяжести и дискомфорте в области малого таза, кровянистых выделениях.
  • УЗИ предстательной железы и органов мошонки для мужчин — ​важное ежегодное обследование, с помощью которого можно определить воспалительные процессы, новообразования и другую патологию.
  • УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки) — важно вовремя обнаружить камни в желчных протоках, желчном пузыре, изменения тканей.

Как подготовиться к УЗИ

В некоторых случаях к обследованию нужно подготовиться.

Органы брюшной полости исследуют натощак. Поужинайте не позже 19–20 часов, если обследование делается утром. Если УЗИ назначено на вторую половину дня, утром допускается лёгкий завтрак (несладкий чай с печеньем).

При УЗИ желудка, мочевого пузыря, малого таза за 1,5 часа до исследования надо выпить 1–1,5 л воды.

УЗИ молочных желез выполняют в первую фазу менструального цикла (с 4-го по 10-й день).

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Опубликовано: 28.10.2022 12:14 0 436
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