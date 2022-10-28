Калужане стали больше тратить на капусту, огурцы и помидоры

В октябре жители Калужской области в среднем тратили на продукты на 4% больше, чем в сентябре. Такую статистику в пятницу, 28 октября, опубликовало правительство региона.

На 20,3% увеличился объем потребления капусты, на 13,5% - огурцов, помидоров, на 12,7% - бобовых.

Уменьшился на 18,8% объем потребления сахара, на 15,8% - овощей, на 12,2% - картофеля.

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