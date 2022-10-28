Калужские чиновники попали в лидеры по работе в соцсетях

Работу калужских чиновников в соцсетях признали одной из лучших в стране. В четверг, 27 октября, рейтинг опубликовало федеральное министерство цифрового развития.

Калужская область заняла второе место, уступив лишь Пермскому краю.

Также среди лидеров оказались Новгородская область, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея, Удмуртская Республика и Ульяновская область.

Минцифры оценивало количество созданных чиновниками страниц и качество их ведения.

Рейтинг обещают обновлять два раза в месяц.

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