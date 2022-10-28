Наш аудио-ТОП: власти Калуги изымут земельные участки для расширения Синих мостов, труп голой женщины неделю пролежал в квартире из-за медлительности полиции

Продолжаем наш традиционный аудиообзор новостей прошедшей недели и в пятницу, 28 октября, публикуем эпизод №8 подкаста "PROнеделю". В одном аудиофайле мы собрали самые яркие, интересные, запоминающиеся, волнующие, смешные, страшные и другие не оставляющие равнодушными новости за последние 7 дней.

Сегодня в выпуске:

1. Власти Калуги через суд будут изымать земельные участки для реконструкции Синих мостов;

2. Ремонт северного въезда в Калугу затянется до 2023 года;

3. Труп голой женщины пролежал в квартире неделю из-за медлительности полиции;

4. Директор салона связи продал данные клиентов;

5. Стала известна судьба собачки, которую этим летом живодерка ударила бутылкой коньяка по голове;

6. 10-летняя девочка из Калуги сделает 12 сальто в эфире федерального канала.



Приятного прослушивания.

Подкаст PROнеделю теперь доступен на площадке "Яндекс Музыка". Для его продвижения нам нужно набрать 100 лайков. Если вам нравятся PROновости, пожалуйста, пройдите по ссылке https://music.yandex.ru/album/23814712 и нажмите сердечко.



Сайт kp40.ru благодарит Дмитрий Кейль, Keil Records | Звукозапись | Сведение | и Студия звукозаписи "Machine Band" за запись подкаста!

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