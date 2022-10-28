В Калужской области найден живым пропавший в лесу мужчина

Утром в пятницу, 28 октября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил, что в Износковском районе найден живым 78-летний мужчина.

Найден, жив! Всем спасибо за репосты, - написали в соцсетях волонтеры.

Накануне пенсионер ушел в лес вместе с собакой в районе деревни Леоново и не вернулся.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.