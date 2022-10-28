Губернатор Калужской области уехал к мобилизованным в Курск

Утром в пятницу, 28 октября, губернатор Калужской области Владислав Шапша отправился проверять, в каких условиях проходят подготовку мобилизованные из нашего региона на территории Курской области. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

Шапша пообещал узнать все, насчет быта, питания и подготовки.

Напомним, ранее всех калужских мобилизованных везли в Подмосковье. Однако на прошлой неделе стало известно об отправке партий в Курскую область.

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