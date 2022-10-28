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Тариф UP от билайна cтал еще выгоднее — теперь апперов можно прокачивать

Опубликовано: 28.10.2022 11:07 0 345
Тариф UP от билайна cтал еще выгоднее — теперь апперов можно прокачивать

билайн сделал Тариф UP еще выгоднее. Теперь апперам доступны суперспособности. Для того, чтобы активировать их, нужно выполнять задания и накапливать «соты» — виртуальную валюту, которая появилась в мобильном приложении билайна. Накопив 100 «сот» можно будет открыть суперспособности апперов.

20 «сот» будут подарены клиенту билайна, подключившему Тариф UP*. И каждый новый день, заходя в мобильное приложение билайна, он будет получать по три специальных задания. Выполнение одного задания гарантирует 1 «соту», а при выполнении всех трех в течение дня можно получить 5 «сот». Одна суперспособность стоит 100 «сот».

Как будут выглядеть задания?

Задания внутри приложения билайн самые разные. Как совсем простые, например, зайти в мобильное приложение билайна, так и более сложные — сыграть несколько партий в игру в приложении билайн.

Какие суперспособности появились у апперов?

Пчела Базя
+50 Гб интернета для всей семьи — ими можно делиться с подключенными в рамках услуги «Дели всё» номерами**

Дракон Юнг
+15 Гб интернета к основному пакету интернета по тарифу.**

Кот Пуш
скидка 50% на исходящие и входящие звонки в роуминге в ряде стран (не действует на персональные предложения в роуминге и дополнительные пакеты минут и Гб)

Панда Тапа
+1000 минут для звонков на номера билайн РФ внутри сети

Робот Пинг
Дополнительные 30 минут для звонков на ряд операторов в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению

Суперспособность будет действовать в течение 30 дней после активации. Важно уточнить, что при смене аппера суперспособность отключается.

Напомним, что в Тарифе UP «живут» пять персонажей-апперов — это пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа. Апперы обладают своими умениями. При этом у каждого клиента билайна есть возможность настроить Тариф UP под себя: добавить гигабайты, минуты, СМС, подключить дополнительные сервисы.

*При подключении/переходе на «Тариф UP» и получении «сот» в мобильном приложении. билайна в период с 29.09.2022 по 31.01.2023 года. Не действует при повторном подключении Тарифа UP.

** Подключить можно в сети билайн, кроме Чукотского АО.

Реклама. Доп. пакеты интернета действуют в сети билайн (кроме Чукотского АО). Услуга «Дели все» может быть платной. Приобретение суперспособностей при положительном балансе за «соты» в мобильном приложении билайна (12+), начисленные в соответствии с Правилами начисления и использования «сот» (подключить новые доп. пакеты/скидку можно только после окончания срока действия текущего пакета/скидки).

Организатор другие подробности предложения – на beeline.ru.

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Опубликовано: 28.10.2022 11:07 0 345
Тэги: рeклама
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