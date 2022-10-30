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30 октября скончался педагог Станислав Шацкий

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 30.10.2022 07:50 0 410
30 октября скончался педагог Станислав Шацкий

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 30 октября.

1934 – в Москве скончался Станислав Теофилович Шацкий  (1878  - 1934) — российский и советский педагог-экспериментатор, автор многих трудов по вопросам воспитания. Свою педагогическую деятельность начал в 1905 г. среди детей и подростков рабочих окраин Москвы, где вместе c А. У. 3еленко и другими педагогами создавал первые в России детские клубы. B 1905 г. С. Т. Шацкий и А. У. 3еленко открыли в Москве клуб для детей. В 1906 создал общество «Сетлемент», которое в 1908 г. было закрыто полицией за пропаганду социализма среди детей, а сам Шацкий арестован. С 1910 г. руководил обществом «Детский труд и отдых». В 1911 г. основал летнюю детскую колонию «Бодрая жизнь» (на территории современного города Обнинска). С 1919 по 1932 г. руководит трудами первой опытной станции по народному образованию. С 1932 по 1934 г. директор Московской консерватории и Центральной педагогической лаборатории.

1948 – «За три года послевоенной пятилетки в области проделана большая работа по восстановлению сети культурно-просветительных учреждений. Восстановлено и построено 26 районных и городских домов культуры, 680 изб-читален и сельских клубов, 152 сельских и городских библиотеки, 4 музея. …» (Газета «Знамя», 1947, 30 окт.)

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 30.10.2022 07:50 0 410
Тэги: история калуги
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