В Калужской области уволился руководитель аппарата Общественной палаты
Руководитель аппарата Общественной палаты Калужской области Олег Федосеев ушел со своей должности. Соответствующее постановление в четверг, 27 октября, подписал губернатор Владислав Шапша.
В документе указано, что Федосеев уволился по собственному желанию.
Он возглавлял аппарат Общественной палаты с марта нынешнего года.
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