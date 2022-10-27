В Калужской области уволился руководитель аппарата Общественной палаты

Руководитель аппарата Общественной палаты Калужской области Олег Федосеев ушел со своей должности. Соответствующее постановление в четверг, 27 октября, подписал губернатор Владислав Шапша.

В документе указано, что Федосеев уволился по собственному желанию.

Он возглавлял аппарат Общественной палаты с марта нынешнего года.

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