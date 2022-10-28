28 октября родился моряк и оперный певец Николай Унковский

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 28 октября.

1792 – Ока вскрылась ото льда. (Из записок купца Губкина)

1856 – у отставного гвардии полковника Владимира Николаевича Унковского и его жены Веры Семеновны родился сын Николай. Восприемниками при крещении (3.11.1856) будущего морского офицера, а позднее оперного певца стали: действительный статский советник Петр Алексеевич Булгаков и дети отставного капитан-лейтенанта флота Семена Яковлевича Унковского: Дмитрий и девица Евдокия. Обряд был совершен в Спасо-слободской церкви священником Алексеем Любимовым.

1951 – «Готовятся к праздничному концерту

Коллектив художественной самодеятельности педагогического училища готовит большой праздничный концерт, с которым выступит на вечере, посвященном 34-й годовщине Великого Октября. Оркестр народных инструментов в составе 30 человек исполнит «Карельскую песню о Сталине», молодые физкультурники покажут номера художественной гимнастики». (Из публикаций газеты «Знамя»)

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