В Калуге мошенники начали представляться сотрудниками Следственного комитета
В последнее время калужане все чаще жалуются на мошенников, которые действуют от имени представителей Следственного комитета. В четверг, 27 октября, об этом сообщили в управлении СК по Калужской области.
Преступники звонят калужанам, используя программу для подмены номера. На экране отображается настоящий номер следственного управления.
Под различными предлогами мошенники выманивают у людей деньги.
- Для получения информации и разъяснений необходимо вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах государственных структур и банков, а не перезванивать по входящим номерам, - просят следователи.
Также можно звонить на горячую линию СК по номерам: 123, 277-847 или 8 800 100 12.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!