В Калуге мошенники начали представляться сотрудниками Следственного комитета

В последнее время калужане все чаще жалуются на мошенников, которые действуют от имени представителей Следственного комитета. В четверг, 27 октября, об этом сообщили в управлении СК по Калужской области.

Преступники звонят калужанам, используя программу для подмены номера. На экране отображается настоящий номер следственного управления.

Под различными предлогами мошенники выманивают у людей деньги.

- Для получения информации и разъяснений необходимо вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах государственных структур и банков, а не перезванивать по входящим номерам, - просят следователи.

Также можно звонить на горячую линию СК по номерам: 123, 277-847 или 8 800 100 12.

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