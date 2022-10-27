В Калуге 125 молодых учителей собрал педагогический форум «Наставник-2022»

Как сделать учёбу интересной для детей, раскрыть таланты и способности ребёнка, привить ему лучшие качества – именно на эти вопросы должен дать ответы педагогический форум, открывшийся 27 октября в лагере «Сокол».

Организовала форум Городская Дума Калуги при поддержке министерства образования Калужской области и профсоюза работников образования. 125 молодых педагогов из Калуги и области ждут мастер-классы, творческие конкурсы, лекции, презентации и спортивные состязания.

Участников форума приветствовали Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Ирина Агеева.

- Обучаясь в ВУЗах и работая в школе, вы получили опредёлённый набор знаний и навыков, но нам хотелось бы дать вам возможность ознакомиться с новым полезным опытом, пообщаться друг с другом, ведь чем больше мы обмениваемся опытом, тем шире становится наш кругозор, появляются новые идеи, рождаются новые проекты. Надеюсь, что эти два дня станут для вас хорошим подспорьем в дальнейшей работе, – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

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