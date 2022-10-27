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Калуге присвоят почетное звание «Город воинской доблести»

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 27.10.2022 11:54 0 58
Калуге присвоят почетное звание «Город воинской доблести»

Калуге собираются присвоить региональное почетное звание «Город воинской доблести». Соответствующую инициативу в четверг, 27 октября, поддержали на заседании комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении региональных почетных званий населенным пунктам и организациям области. 

- Значение Калужской наступательной операции в разгроме немцев под Москвой трудно переоценить, - рассказали в пресс-службе правительства. - Фашисты были отброшены от Москвы на 200 километров. Калужская наступательная операция, начавшаяся 17 декабря 1941 года, победоносно закончилась 5 января 1942 года. На калужской земле советские воины, партизаны и народные ополченцы в ходе кровопролитного сражения нанесли немецко-фашистской армии сокрушительный удар, развеяли миф о ее непобедимости, положили начало победоносному наступательному боевому пути, закончившемуся в Берлине.

В боях за освобождение Калуги и ее предместий погибли более 7000 советских воинов. Их прах покоится на воинском кладбище и в 21 братской и индивидуальной могилах. 

На фронт было призвано около 176 тысяч наших земляков, из них более 30 тысяч жителей Калуги. За годы войны свыше 80 тысяч человек погибли, 56 тысяч пропали без вести.

Инициатива о присвоении Калуге почетного звания «Город воинской доблести» направлена в региональное Законодательное Собрание.

Также было одобрено ходатайство о присвоении почетного звания Калужской области «Рубеж воинской доблести» ряду населенных пунктов Износковского района - деревням Ивановское, Савино, Захарово и Угрюмово СП «Деревня Ивановское».

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 27.10.2022 11:54 0 58
Тэги: общество
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