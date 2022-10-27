В Калуге обсудили проблему раздельного сбора мусора

В среду, 26 октября, в Законодательном собрании Калужской области прошло заседание комиссии по экологии и транспорту, которое провел депутат Сослан Такаев.

На территории Калужской области с 2019 года внедряется система раздельного сбора мусора.

На 1 октября текущего года региональным экологическим оператором совместно с органами местного самоуправления оборудованы 1 132 контейнерных площадки, на которых установлены 1 243 контейнера для раздельного сбора мусора. В следующем году планируется дополнительно установить ещё 946 таких контейнеров.

- Совместно с министерством ЖКХ и ГП «КРЭО» внёс предложения актуализировать территориальную схему обращения с отходами, провести претензионную работу с юрлицами и ИП, не заключившими договор на оказание услуг по вывозу мусора, а также активнее информировать население о деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, - рассказал Такаев. - Экологическое воспитание очень важно: необходимо воспитывать в гражданах береженое обращение к природе.

Также на заседании комиссии депутат вручил благодарственные письма Законодательного Собрания работникам МЧС за стойкость, героизм и надлежащее исполнение служебного долга и обязанностей дежурных спасателей, которые несли службу во время ЧС.

Награды получили Евгений Дерипаско, Евгений Клоков, Александр Селезнев и Алексей Скоробогатов.

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