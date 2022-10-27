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В Калужской области больше всего за неделю подорожали бананы, капуста и огурцы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.10.2022 10:34 0 175
В Калужской области больше всего за неделю подорожали бананы, капуста и огурцы

За неделю, с 17 по 24 октября, в магазинах Калужской области зафиксирован рост средних цен на некоторые продукты. В четверг новый отчет опубликовал Калугастат.

Бананы прибавили в цене 5,3%, капуста – 3,9%, огурцы – 3,7%, водка – 3,1%, мясные консервы для детского питания – 2,8%, сычужные сыры – 2,5%.

В то же время полукопченая и варено-копченая колбаса подешевела на 9,1%, сосиски и сардельки – на 8,8%, макароны – на 5,5%, лук – на 4,1%.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.10.2022 10:34 0 175
Тэги: общество
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