Расписание автобусов Калуга – Ферзиково попросили скорректировать

В среду, 26 октября, депутат Законодательного Собрания Калужской области Сослан Такаев провёл приём избирателей по личным вопросам в посёлке Ферзиково.

Один из вопросов касался освещения и асфальтирования дороги на переулке Строителей в Ферзиково.

Такаев взял эту проблему на личный контроль.

Также местные жители попросили помочь в корректировке расписания движения автобуса Калуга-Ферзиково, так как сейчас не совсем удобно ездить с дальнейшей пересадкой на другие.

- Свяжемся с перевозчиком, попробуем урегулировать данный вопрос, - пообещал депутат. - В должной мере буду решать наказы избирателей.

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