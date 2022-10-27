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В Калуге открылась выставка в честь 225-летия имама Шамиля

Опубликовано: 27.10.2022 08:04 0 408
В Калуге открылась выставка в честь 225-летия имама Шамиля

26 октября в доме И.Г. Билибина открылась выставка из фондов Национального музея Республики Дагестан, посвященная 225-летию со дня рождения имама Шамиля.

Выставку посетили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель председателя Городской Думы Александр Иванов и полномочный представитель города Махачкалы в Калуге Алиасхаб Хархачаев. Среди почётных гостей также был многократный чемпион мира по боям без правил Магомедхан Гамзатханов. 

В экспозиции представлены уникальные предметы, принадлежавшие имаму Шамилю – седло и стремена, а также подарки, вручённые ему калужским губернатором после принесения присяги на верность русскому царю. Среди экспонатов также оружие дагестанских мастеров и знаки отличия войска имама Шамиля, переданные Дагестанскому музею в 1924 году. Ранее коллекция принадлежала князю Барятинскому.

- Мы дружим с Калугой уже 163 года, с тех пор, как в 1859 году здесь поселился имам Шамиль. Мы очень благодарны калужанам, сохранившим память о нашем великом земляке, – подчеркнул Алиасхаб Хархачаев. 

- В тяжёлые для нашей страны времена многонациональный народ России объединялся и вставал на защиту нашей общей Родины, – подчеркнул Юрий Моисеев. – И сегодня представители всех народов нашей страны достойно выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Мы очень ценим те теплые и дружеские отношения, которые сложились у Калуги и Дагестана. Я от всей души благодарю Алиасхаба Магомедовича за его многолетний труд и заслуги в деле укрепления наших дружеских связей! 

Алиасхаб Хархачаев был награждён медалью «650 лет городу Калуге».

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Опубликовано: 27.10.2022 08:04 0 408
Тэги: городская дума
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