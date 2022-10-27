27 октября Кутузов приехал в Полотняный Завод

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 27 октября.

1793 – калужский губернатор Петр Петрович Долгоруков (1744 – 1815) оставляет свой пост. Калуга обязана ему открытием публичных библиотек, книжных лавок и типографий. Он производится в генерал-майоры и переводится губернатором в Москву.

27-28(15-16).10.1812 - в доме Гончаровых в Полотняном Заводе размещалась штаб-квартира фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова. Он ночевал здесь после завершения ожесточенного сражения за Малоярославец.

1917 – установление Советской власти в Людинове.

1920 – в Калуге умер художник и искусствовед Александр Александрович Ростиславов, автор большого числа рисунков различных мест России и Калуги, в том числе акварели «Гоголевский домик» (КОКМ). Художественный музей принял коллекцию его этюдов и картин. В 1922 году подготовлена посмертная выставка, которую за полгода посетили 170 человек.

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