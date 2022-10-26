В Калужской области стартовал конкурс скворечников

В Калужской до 5 декабря школьники могут поучаствовать в конкурсе скворечников, который объявила дирекция парков региона. Об этом в среду, 26 октября, сообщили в пресс-службе правительства.

Победителей будут выбирать по функциональности, экологичности, сложности исполнения и оригинальности замысла.

Оставить заявку на участие в конкурсе можно здесь. А сами скворечники принимают на Грабцевском шоссе, 73 в кабинете №408.

Итоги будут подведены 16 декабря. Авторам лучших работ обещают памятные подарки.

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