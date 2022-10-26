«Первый завод» выиграл суд у товарковских чиновников

Мы уже не раз рассказывали вам историю одного из крупнейших налогоплательщиков Дзержинского района. ООО «Первый завод» не дают возможности расширить производство.

Напомним, что основной вид деятельности предприятия — ​переработка товарной нефти и газоконденсата и их последующая реализация на внутреннем и внешнем рынках.

Руководство успешно работающей в нашем регионе компании обратилось в Арбитражный суд Калужской области с заявлением о признании незаконным решения поселковой управы ГП «Поселок Товарково» от 18.04.2022 об отказе в предоставлении разрешения на строительство объекта «Комплекс приема сырья и отгрузки нефтепродуктов. I этап строительства».

В проекте предусмотрено то, что при эксплуатации проектируемого объекта вещества первого класса опасности в выбросах не содержатся.

При этом уже полгода представители ООО «Первый завод» поясняли, что при подаче заявления на выдачу разрешения на строительство были предоставлены все необходимые документы по градостроительству и экологии, что при проектировании успешно проведены необходимые экологические экспертизы и соблюдены существующие для строительства нового объекта государственные нормы.

Однако предоставленные документы местных чиновников не устроили, и стороны отправились в суд.

— Дело ведется в общем порядке, — ​сообщили нам в ООО «Первый завод». — ​За исключением поведения со стороны заинтересованного лица, которое полагает, что мнение общественности, сотрудников поселковой управы выше и важнее мнения квалифицированных специалистов, которые разрабатывают проектную документацию, проводят ее экспертизу, выдают санитарное заключение.

После нескольких переносов заседание все-таки состоялось 18 октября.

Арбитражный суд Калужской области вынес решение: отказ управы ГП «Поселок Товарково» ООО «Первый завод» в выдаче разрешения на строительство отменить и обязать рассмотреть документы повторно.

Таким образом, доказано, что товарковские чиновники просто занимались самоуправством. Проще говоря, не давали возможности развивать успешное производство на территории Калужской области.

Вместо того чтобы разобраться в деле и найти общий язык с крупным налогоплательщиком, чиновники решили прибегнуть к пути судебным тяжбам. А кто за все это заплатит? Видимо, судебные издержки будут покрыты из небольшого бюджета поселка Товарково.

Интересно, как поведет себя в этой ситуации управа ГП «Поселок Товарково». Подаст апелляционную жалобу или просто будет ждать очередного полного комплекта документов от ООО «Первый завод»? В любом случае, за судебные издержки заплатят местные жители.

А ведь ситуация могла развиваться совсем по-­другому сценарию. Предприятие продолжило бы свое развитие. Жители поселка Товарково получили бы новые рабочие места, а бюджет — ​финансирование в виде налогов. И дышать всем стало бы легче.

Местные чиновники, но, видимо, уже другие, смогли бы завершить мусорный товарковский позор, а в населенном пункте появились бы новые благоустроенные парки, скверы и нормальные дороги.

Но выбирать, по какому пути пойти, придется пока управе, если она, конечно, не сложит свои полномочия в ближайшее время.

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