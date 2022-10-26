В Калуге 26 октября состоялось заседание Городской Думы

В среду, 26 октября, состоялось заседание Городской Думы.

Калуга заняла 4-е место на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира». Город получит грант в размере 18 миллионов рублей, средства будут использованы для ремонта здания Городского досугового центра на улице Пухова.

- Это результат слаженной работы руководства города, депутатского корпуса и подразделений Городской Управы, – отметил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. – Грант будет использован на благо Калуги и калужан, Городской досуговый центр это важный и востребованный культурный объект нашего города.

Депутатами принято решение оказать финансовую помощь мобилизованным калужанам, кроме того сотрудники аппарата Городской Думы решили перечислить для поддержки мобилизованных свой дневной заработок.

Далее в ходе заседания были внесены поправки в Порядок предоставления в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия.

В документ включён перечень видов использования, под которые могут быть переданы в аренду объекты культурного наследия. Скорректирован порядок расчёта стартовой арендной платы, прописаны условия и механизм установления льготной арендной ставки.

Предусматривается право Городской Управы Калуги в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае нарушений условий охранного обязательства.

Скорректирован прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год.

В программу дополнительно включается продажа принадлежащей городу доли в уставном капитале ООО «Испытательная лаборатория по качеству пищевых продуктов, продовольственного сырья и экологии».

Депутаты внесли изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов. В схему дополнительно включаются торговые палатки и павильоны, киоски и вендинговые автоматы. Корректируются виды НТО и сроки их размещения.

Также были согласованы сделки муниципальным предприятиям «Управление калужского троллейбуса» и «Калугатеплосеть», связанные со сдачей в аренду муниципального имущества, закупкой шаровых кранов, разработкой проектно-сметной документации и экспертизой промышленной безопасности.

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