Найден погибшим 23-летний мужчина, которого искали в Калуге с 1 октября
Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 25 октября сообщили о завершении поисков 23-летнего жителя Калуги.
- Найден. Погиб, - говорится в их сообщении. - Искренние соболезнования родным и близким.
Этого молодого калужанина искали с 1 октября.
По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.
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