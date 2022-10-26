10-летняя девочка из Калуги сделает 12 сальто в эфире федерального канала
10-летняя Анастасия Павлова из Калуги стала одной из участниц проекта «Вундеркинды» на телеканале «Пятница!».
– У девочки уникальный талант – она умеет делать сальто-мортале двенадцать раз подряд, - рассказали нам в пресс-службе телеканала. – Также Настя увлекается рыбалкой и купанием в купелях.
В проекте «Вундеркинды» участвуют дети из разных городов России в возрасте от 3 до 16 лет.
Эфир состоится во вторник в 20:30.
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