В Калужской области школьники и студенты посетили предприятия СТМ в рамках акции «Неделя без турникетов»

Учащиеся калужских школ и колледжей посетили производственные площадки предприятий СТМ - Калужский завод «Ремпутьмаш» и Калугапутьмаш в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Холдинг «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, машиностроительный бизнес Группы Синара) присоединился к профориентационной акции, основная задача которой рассказать школьникам и студентам о востребованных профессиях на промышленных предприятиях и показать работу производственных площадок. Участниками акции стали школьники 8-11 классов общеобразовательных школ, учащиеся технических колледжей и профессиональных техникумов, а также студенты ведущих российских вузов.

«Акцию «Неделя без турникетов» мы проводим два раза в год. Для нас это одно из ключевых мероприятий, которое определяет долгосрочную перспективу сотрудничества предприятий СТМ с учебными заведениями среднего и высшего образования, а также позволяет выстроить алгоритмы формирования внешнего кадрового резерва в соответствии с требованиями производства к должностям и профессиям. Мы стремимся к тому, чтобы программа встреч каждый раз была интересной и разнообразной,» - отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом СТМ Татьяна Берковская.

Профориентационные мероприятия были организованы таким образом, чтобы на каждом предприятии участники смогли увидеть весь производственный цикл. На всех предприятиях Холдинга участников сопровождали как опытные мастера, конструкторы и инженеры, победители и участники конкурса профессионального мастерства, так и молодые специалисты, которые только начинают свой профессиональный путь на предприятиях Холдинга СТМ.

Сотрудники калужских предприятий рассказали об истории заводов и производственных процессах. Ребята увидели, как создают абсолютно новые, современные машины. Узнали, какое оборудование используется для изготовления деталей, познакомились с профессиями токаря, слесаря, сварщика, электромонтажника. Студенты и школьники с интересом общались с «экскурсоводами» - настоящими профессионалами в сфере производства и ремонта путевой техники.

«Нашей группе очень понравилась экскурсия на Калужский завод «Ремпутьмаш» - так много новых впечатлений и знаний! О предприятии нам рассказывали три сотрудника, сменяя и дополняя друг друга. Впервые услышали о выпускаемых на заводе МТСО - модулях технического сопровождения и обслуживания. Нам повезло – увидели, как вагон МТСО переставляют на другой путь, поднимая его краном. Это впечатлило! Нашей группе учиться еще два года, поэтому есть время определиться с дальнейшим выбором места работы – и в этом очень помогают экскурсии на предприятия», - считает студент Калужского многопрофильного кадетского техникума Никита Симонов.

В связи с большим количеством желающих посетить производственные площадки СТМ, профориентационные мероприятия будут продлены на некоторых предприятиях до конца октября. Общее количество участников акции – около 1,5 тыс. человек.

Сотрудничество с учебными заведениями высшего и среднего профобразования в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» открывает новые возможности не только для студентов, но и для развития внутреннего потенциала предприятий. Акция проводится с 2015 года дважды в год при поддержке «Союза машиностроителей России».

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