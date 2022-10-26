Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Мобилизация История Калуги Статьи

В Калужской области школьники и студенты посетили предприятия СТМ в рамках акции «Неделя без турникетов»

Опубликовано: 26.10.2022 14:25 0 271
В Калужской области школьники и студенты посетили предприятия СТМ в рамках акции «Неделя без турникетов»

Учащиеся калужских школ и колледжей посетили производственные площадки предприятий СТМ -  Калужский завод «Ремпутьмаш» и Калугапутьмаш в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Холдинг «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, машиностроительный бизнес Группы Синара) присоединился к профориентационной акции, основная задача которой рассказать школьникам и студентам о востребованных профессиях на промышленных предприятиях и показать работу производственных площадок. Участниками акции стали школьники 8-11 классов общеобразовательных школ, учащиеся технических колледжей и профессиональных техникумов, а также студенты ведущих российских вузов.

«Акцию «Неделя без турникетов» мы проводим два раза в год. Для нас это одно из ключевых мероприятий, которое определяет долгосрочную перспективу сотрудничества предприятий СТМ с учебными заведениями среднего и высшего образования, а также позволяет выстроить алгоритмы формирования внешнего кадрового резерва в соответствии с требованиями производства к должностям и профессиям. Мы стремимся к тому, чтобы программа встреч каждый раз была интересной и разнообразной,» - отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом СТМ Татьяна Берковская.

Профориентационные мероприятия были организованы таким образом, чтобы на каждом предприятии участники смогли увидеть весь производственный цикл. На всех предприятиях Холдинга участников сопровождали как опытные мастера, конструкторы и инженеры, победители и участники конкурса профессионального мастерства, так и молодые специалисты, которые только начинают свой профессиональный путь на предприятиях Холдинга СТМ.

Сотрудники калужских предприятий рассказали об истории заводов и производственных процессах. Ребята увидели, как создают абсолютно новые, современные машины. Узнали, какое оборудование используется для изготовления деталей, познакомились с профессиями токаря, слесаря, сварщика, электромонтажника. Студенты и школьники с интересом общались с «экскурсоводами» - настоящими профессионалами в сфере производства и ремонта путевой техники.

«Нашей группе очень понравилась экскурсия на Калужский завод «Ремпутьмаш» - так много новых впечатлений и знаний! О предприятии нам рассказывали три сотрудника, сменяя и дополняя друг друга. Впервые услышали о выпускаемых на заводе МТСО - модулях технического сопровождения и обслуживания. Нам повезло – увидели, как вагон МТСО переставляют на другой путь, поднимая его краном. Это впечатлило! Нашей группе учиться еще два года, поэтому есть время определиться с дальнейшим выбором места работы – и в этом очень помогают экскурсии на предприятия», - считает студент Калужского многопрофильного кадетского техникума Никита Симонов.

В связи с большим количеством желающих посетить производственные площадки СТМ, профориентационные мероприятия будут продлены на некоторых предприятиях до конца октября. Общее количество участников акции – около 1,5 тыс. человек.

Сотрудничество с учебными заведениями высшего и среднего профобразования в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» открывает новые возможности не только для студентов, но и для развития внутреннего потенциала предприятий. Акция проводится с 2015 года дважды в год при поддержке «Союза машиностроителей России».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 26.10.2022 14:25 0 271
Тэги: рeклама
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Как упаковать франшизу
Преимущества хранения товаров на складе отгрузки
Биография Игоря Пушкарёва: где родился, карьера до политики, семья

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru