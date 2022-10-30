Губернатор Калужской области опубликовал обращение в связи с Днем памяти жертв политических репрессий

В воскресенье, 30 октября, в России вспоминают жертв политических репрессий. Свое обращение опубликовал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Сегодня Россия отмечает скорбную дату — День памяти жертв политических репрессий, - говорится в заявлении главы региона. - В результате широкомасштабного террора миллионы граждан Советского Союза без всякой вины были лишены прав, арестованы, оказались в заключении или были расстреляны. Это трагическая страница нашей истории, знать которую так же важно, как и летопись наших побед и достижений. Принять прошлое таким, какое оно есть, с его положительными и отрицательными сторонами — в этом зрелость гражданской позиции.

Как отметил Шапша, репрессии коснулись и наших земляков. Более 40 тысяч людей были объявлены «врагами народа».

- Работа по их реабилитации продолжается и сегодня, - подчеркнул Шапша. - Она нужна не только родственникам, но и всем нам. Наш долг — очистить имена соотечественников, осужденных ошибочно. Эти люди заслуживают нашей памяти и глубокого уважения за те страдания, что претерпели напрасно.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.