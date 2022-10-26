26 октября в составе Калужского наместничества утверждены 12 уездов
Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 26 октября.
1776 – Указом императрицы от 26.10.1776 г. в составе Калужского наместничества были утверждены 12 уездов: Калужский, Козельский, Перемышльский, Малоярославецкий, Серпейский, Мосальский, Одоевский, Лихвинский, Мещовский, Тарусский, Боровский и Медынский. После образования Тульского наместничества 19 сентября 1777 г. в его состав был переведен Одоевский уезд. 19 октября того же года был образован новый Жиздринский уезд.
1912 - открылась Спас-Деменская районная больница.
1917 – образование в Калуге контрреволюционного «Органа губернской власти по спасению родины и революции».
26-27.10.1917 – установление Советской власти в Жиздринском уезде.
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