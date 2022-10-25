Калужане засняли солнечное затмение

Днем во вторник, 25 октября, жители Калужской области могли наблюдать частное солнечное затмение. На пике диск луны закрыл солнце примерно на 60%.

С погодой в этот раз повезло. В первой половине дня небо как раз очистилось от облаков. Тучи начали набегать уже под конец затмения.

Наши читатели прислали фото, которые им удалось сделать во время этого редкого астрономического явления.

Сохранилось также видео из обсерватории, которое выложил музей космонавтики.

Затмение через телескоп в музее космонавтики в ускоренной перемотке.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.