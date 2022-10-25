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Осенние каникулы станут ярче вместе с Компьютерной Академией Тор в Калуге

Опубликовано: 25.10.2022 16:57 0 269
Осенние каникулы станут ярче вместе с Компьютерной Академией Тор в Калуге

Что может быть лучше, чем провести каникулы весело? Только если провести их не просто весело, а еще и с пользой в кругу друзей-единомышленников.

Компьютерная Академия Тор проводит осенние каникулы для школьников в калужском компьютерном клубе «IT и точка».

Если вы хотите, чтоб ваш ребенок научился увлекательным вещам, интересно провел время, приобрел новых друзей - то все это обеспечено в осеннем лагере Академии Тор.

Ребята приобретут полезные знания в работе с компьютером, научатся создавать различные интеллектуальные и творческие проекты.

Во время занятий особое внимание уделяется навыкам коммуникации, креативности, умению доносить свою точку зрения, находить и использовать нужную информацию, развитие эмоционального интеллекта и командной работе.

Ребят ждут:

🧩 Программирование
🧩 Создание компьютерных игр
🧩 Робототехника
🧩 Web-дизайн
🧩 3D-моделирование
🧩 Занятия фото/видео
🧩 Разработка сайтов

Не переживайте - домашки не будет! Никакого тягостного учебного процесса, только полноценный отдых, насыщенный интересными занятиями, развлечениями, увлекательной и полезной практикой, а также массой ярких незабываемых мероприятий.

Каникулы - это самое подходящее время для новых впечатлений, экспериментов и открытий!

Ждем ребят 9-13 лет на нашу утреннюю смену осеннего ИТ клуба!

Записывайся по телефону по телефонам: +7 (4842) 21-80-08,  +7 (965) 705-45-05 или на сайте!

Каникулы уже совсем близко - спеши! Это отличная возможность получить заряд знаний и эмоций для полноценной учебы в следующей четверти.

ИТ-клуб длится 1 неделю с 31 октябпя по 4 ноября с 9:00-13:00 - первым 15 студентам пробный день в лагере в подарок!

Компьютерная Академия Топ в Калуге – это:
🧩 Обучение детей и взрослых ИТ профессиям
🧩 Колледж цифровых технологий в Калуге
🧩 Обучение детей, профориентация в ИТ
🧩 Подготовка к школе с 4х лет
🧩 Каникулярные программы
🧩 Бесплатное обучение, увлекательные мастер-классы, квесты, экскурсии, хакатоны и конференции.

 Компьютерная Академия ТОП
Калуга, ул. Циолковского, 8, БЦ «Аврора», 3-й этаж, 303.
тел.: +7 (4842) 21-80-08.
kaluga.top-academy.ru

 

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Опубликовано: 25.10.2022 16:57 0 269
Тэги: рeклама
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