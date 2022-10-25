В Калуге ищут доноров крови для 62-летнего мужчины

Во вторник, 25 октября, волонтеры сообщили о поисках доноров крови для 62-летнего Владимира Шлеткова.

Мужчина находится на лечении в отделении гематологии в Калужской областной больнице.

Калужанину нужны тромбоциты четвертой положительной группы.

Кровь принимают на станции переливания на улице Горького, 71 по будням с 8:00 до 13:00. С собой необходимо иметь оригинал паспорта.

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