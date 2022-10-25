В Калуге ищут доноров крови для 62-летнего мужчины
Во вторник, 25 октября, волонтеры сообщили о поисках доноров крови для 62-летнего Владимира Шлеткова.
Мужчина находится на лечении в отделении гематологии в Калужской областной больнице.
Калужанину нужны тромбоциты четвертой положительной группы.
Кровь принимают на станции переливания на улице Горького, 71 по будням с 8:00 до 13:00. С собой необходимо иметь оригинал паспорта.
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