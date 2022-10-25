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В Калуге солнечное затмение покажут в прямом эфире

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.10.2022 12:32 4 2934
В Калуге солнечное затмение покажут в прямом эфире

Во вторник, 25 октября, погода в Калуге позволит понаблюдать солнечное затмение. Днем ожидается ясное небо.

Музей космонавтики на своей странице в «ВКонтакте» запланировал прямую трансляцию из обсерватории.

- Нас ждет частное солнечное затмение, - пояснили в музее. - В Калуге первое касание Луной диска Солнца произойдет в 12:24 по местному времени, максимальная фаза затмения наступит в 13:38 и составит 61.2%. Продлится затмение до 14:51.

Трансляция частного солнечного затмения в реальном времени будет вестись с телескопа-рефрактора астрономической обсерватории музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского: апертура 250 мм, фокусное расстояние – 2 200 мм.


Трансляция солнечного затмения в Калуге 25 октября.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.10.2022 12:32 4 2934
Тэги: общество
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