В Калужской области ликвидировали очередь в детские сады
В Калужской области больше нет очереди в детский сад. Об этом во вторник, 25 октября, сообщили в правительстве региона.
- Каждому ребенку от 1,5 до 7 лет гарантировано место в дошкольном учреждении, - подчеркнули в правительстве.
Там пояснили, что в этом году открыты новые сады в Калуге и поселке Детчино. Скоро откроется «Солнышко» в Мещовске. В планах – садики в Калуге на улице Заречной и Обнинске в 55-м микрорайоне, а также в селе Воскресенское Ферзиковского района.
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