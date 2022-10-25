В Калужской области ликвидировали очередь в детские сады

В Калужской области больше нет очереди в детский сад. Об этом во вторник, 25 октября, сообщили в правительстве региона.

- Каждому ребенку от 1,5 до 7 лет гарантировано место в дошкольном учреждении, - подчеркнули в правительстве.

Там пояснили, что в этом году открыты новые сады в Калуге и поселке Детчино. Скоро откроется «Солнышко» в Мещовске. В планах – садики в Калуге на улице Заречной и Обнинске в 55-м микрорайоне, а также в селе Воскресенское Ферзиковского района.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.